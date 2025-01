Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz, BAB 4 (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein polnischer Mann (50) in der Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße von der Bundespolizei festgesetzt. Die Beamten hatten bei der Überprüfung der Personalien des 50-Jährigen eine Fahndungsnotiz bemerkt. Hinter dieser Fahndungsnotiz steckte ein Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 6. Dezember 2024. Schließlich war in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht Untersuchungshaft angeordnet worden.

Im Laufe des Tages wird nun der Ermittlungsrichter am Görlitzer Amtsgericht darüber entscheiden, ober der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt kommt oder nicht.

Bereits gestern Nachmittag hatte nach Eintreffen eines Zuges (Zgorzelec - Görlitz) im Bahnhof der Neißestadt die Handfessel geklickt. Festgenommen wurde dabei ebenfalls ein polnischer Bürger (38). Der Mann war ohne Papiere unterwegs. Als er den Beamten im Rahmen der Identitätsprüfung dann seinen Namen gab, unterlief ihm wohl absichtlich ein Fehler. Nachweislich hatte er diesen falsch aufgeschrieben. Vermutlich hatte er gehofft, die Ordnungshüter so von einem vorliegenden Vollstreckungshaftbefehl abzulenken. Der Versuch ging nach hinten los. Natürlich war ans Licht gekommen, dass die Staatsanwaltschaft Görlitz nach ihm fahnden ließ. In dem Fall war es eine Geldstrafe, die nach einem Urteil des Amtsgerichts Görlitz (wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis) offengeblieben war. Weil der Verurteilte die fälligen 2.500,00 Euro nicht zahlen konnte, sitzt er seine Strafe nun ersatzweise ab. Im Zusammenhang mit der falschen Namensangabe kassierte er zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell