Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in der Nacht - Diebe wecken Hausbesitzerin

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 20. Mai, kam es gegen kurz vor 2 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf Rothenfeld" in Vorst. Die Hausbesitzerin wurde durch Geräusche im Schlafzimmer geweckt und sah drei männliche Personen, die Sturmhauben trugen. Die Täter fragten sie mehrfach, wo sie Geld und Gold aufbewahre Erst als die Frau zu schreien begann, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Zuvor hatten sie das gesamte Haus durchsucht und eine Handtasche entwendet, in der sich ein Portemonnaie mit Bargeld befand. Das Kriminalkommissariat 2 bittet nun um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Auf Rothenfeld" gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (522)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell