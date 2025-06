POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen

Werl (ots) - Am vergangenen Sonntagmittag wurden Polizeibeamte der Wache Werl gegen 13:25 Uhr zur Aufnahme eines Sachbeschädigungsdeliktes in die Mellinstraße gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme klopften die Beamten an einer Wohnungstür. Nachdem diese von innen geöffnet wurde, hielt ein Mann eine Schusswaffe in der Hand und zielte in Richtung der Polizeibeamten. Er betätigte deutlich hörbar den Abzug der ...

