POL-MFR: (396) Mann warf Fernsehbildschirm vor einfahrende U-Bahn - Unterbringung in einer Fachklinik

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (15.04.2025) meldete eine Mutter ihr Kind im Bereich des Wöhrder Sees als vermisst. Ein Passant konnte den Jungen im See erblicken und an Land bringen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 4-Jährige am Abend in einem Krankenhaus. Die Mutter war mit ihrem Sohn gegen 16:00 Uhr am Wöhrder Wiesenweg im Bereich des ...

