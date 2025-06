Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeibeamte mit Schreckschusswaffe bedroht

Werl (ots)

Am vergangenen Sonntagmittag wurden Polizeibeamte der Wache Werl gegen 13:25 Uhr zur Aufnahme eines Sachbeschädigungsdeliktes in die Mellinstraße gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme klopften die Beamten an einer Wohnungstür. Nachdem diese von innen geöffnet wurde, hielt ein Mann eine Schusswaffe in der Hand und zielte in Richtung der Polizeibeamten. Er betätigte deutlich hörbar den Abzug der Waffe, ein Schuss löste sich jedoch nicht. Die Beamten zogen ihre Dienstwaffen und forderten den Tatverdächtigen auf, die Waffe abzulegen. Der Aufforderung kam der 50-jährige Werler nach und wurde im Anschluss widerstandslos festgenommen und zur Polizeiwache nach Werl transportiert. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde eine entsprechende Blutprobenentnahme angeordnet. In der Wohnung des Werlers wurden noch mehrere Klappmesser, eine Machete und 1 Baseballschläger aufgefunden, die der Beschuldigte freiwillig abgab. Die Schusswaffe, eine PTB-Schreckschusswaffe wurde ebenfalls sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen gab der Beschuldigte an, die Waffe aus Angst vor Hausbewohnern zu besitzen und nicht gezielt auf die Polizeibeamten gerichtet zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

