POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Wohnhaus - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Zeugen haben am Montagmittag (16.06.2025, 12.35 Uhr) eine augenscheinlich hilflose Person in der Nähe des Kreuzungsbereichs Bürgermeister Hischmann-Ring/ Ostenfelder Straße in Ennigerloh neben den Bahngleisen gemeldet. Als die Beamten eintrafen, wurde der 54-jährige Ennigerloher von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Der Mann war kurz vorher mit seinem Mofa auf der Ostenfelder Straße ...

mehr