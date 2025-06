POL-WAF: Ennigerloh. Mann stürzt mit Mofa und verletzt sich leicht

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 15.6.2025, gegen 0.20 Uhr stellte ein Autofahrer auf dem Radweg der Ravensberger Straße in Füchtorf einen gestürzten Pedelecfahrer fest. Der 44-Jährige bot dem Gestürzten Hilfe an, der wieder auf sein Fahrrad stieg und weiter in Richtung Versmold fuhr. Der Autofahrer aus Versmold informierte die Polizei und behielt den alkoholisierten ...

