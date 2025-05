Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Flächenbrand In Lauterbach - Küchenbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen - Zeugenaufruf nach Diebstählen auf dem Friedhof Schotten

Vogelsbergkreis (ots)

Flächenbrand in Lauterbach

Lauterbach. Am Sonntag (11.05), gegen 12 Uhr, kam es in der Verlängerung der Altebergstraße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Grünfläche und angrenzender Büsche. Ein aufmerksamer Spaziergänger verständigte frühzeitig die Feuerwehr, weshalb eine Ausdehnung des Brandes verhindert wurde. Es kam zu keinem weiteren Schaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Küchenbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Lauterbach. Am Samstag (10.05.), gegen 22 Uhr, kam es in der Hainingstraße in einem Wohnhaus zu einem Küchenbrand. Das Feuer wurde durch einen Hausbewohner in der Nähe des Kochfelds festgestellt und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Dieser und eine weitere Bewohnerin erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Durch die Folgen des Brands ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Diebstählen auf dem Friedhof Schotten

Schotten. Im Zeitraum von Montag (31.03.) bis Mittwoch (02.04.) kam es auf dem Friedhof Schotten zum Diebstahl von Blumenschmuck von einem Urnengrab. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl oder weiteren ähnlich gelagerten Sachverhalten im Bereich Schotten geben kann, wendet sich bitte an den Polizeiposten Schotten unter Telefon 06044/989090 oder jede andere Polizeidienststelle.

