Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Haftbefehl nicht bezahlt - Gefängnis

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27.03.2025) wurde ein Mann in seiner Wohnung in der Sommerwaldsiedlung verhaftet. Um kurz vor 17 Uhr klingelten die Beamten an seiner Wohnungstür. Da er das Geld für den wegen gefährlicher Körperverletzung ausgestellten Haftbefehl nicht aufbringen konnte, wurde er von den Polizisten verhaftet und in ein Gefängnis verbracht. |krä

