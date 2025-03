Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei bringt Mann ins Gefängnis

Pirmasens (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann konnte am Freitagmittag in einer Wohnung in der Innenstadt von der Polizei festgenommen werden. Um kurz vor 14 Uhr stellten die Beamten bei der Überprüfung des Verantwortlichen fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl über zwei Jahre wegen schweren Raubes vorlag. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |krä

