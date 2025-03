Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei beschädigte Fahrzeugscheiben

Bechhofen (ots)

Am Samstag den 29.03.2025 wurden hiesiger Polizeidienststelle zwei beschädigte PKW in Bechhofen gemeldet. Bei beiden Fahrzeugen wurde die Fensterscheibe der Fahrertür beschädigt. Der PKW des ersten Geschädigten (schwarzer Skoda Fabia) parkte im Zeitraum vom 28.03.2025 18:00 Uhr bis zum 29.03.2025 17:10 Uhr in der Hauptstraße. Das zweite beschädigte Fahrzeug (silberner Iveco) parkte am 29.03.2025 zwischen 08:00 Uhr und 09:45 Uhr, ca. 700m weiter, in der Eichelscheider Straße. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631-36915399 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

