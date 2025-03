Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Am Freitagmittag (28.03.2025) um 14:23 Uhr kam es in der Bubenhauser Straße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jährige Zweibrücker befuhr die Bubenhauser Straße in Fahrtrichtung A8. Als die vor ihm fahrende 36-jährige St. Ingberterin abbremsen musste, konnte der Unfallverursacher nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der Geschädigten auf. Bei der Unfallaufnahme konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Unfallverursacher festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabisprodukte. Dem Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eröffnet. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500EUR. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell