Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem PKW

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 26.03.2025, 18:00 Uhr und dem 27.03.2025, 10:00 Uhr wurde in der Maria-Theresien-Straße in Pirmasens ein am Fahrbahnrand abgestellter grauer Audi beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand den vorderen rechten Kotflügel. Der Schaden am PKW wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 bei der Polizei Pirmasens zu melden. |pips

