Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Zweibrücken (ots)

Am 29.03.2025 um 12:50 Uhr stellte der Geschädigte seinen weißen Seat Arona auf dem Parkplatz der Rosengartenstraße in Zweibrücken ab. Als er gegen 14:00 Uhr wieder zurück zu seinem PKW kam, bemerkte er einen Schaden an seinem Fahrzeug. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den stehenden PKW. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenssumme beträgt ca. 2000EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631-36915399 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

