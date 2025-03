Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebe kommen durch Terrassentür

Nünschweiler (Pirmasens) (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen am Freitagabend in ein Wohnhaus im Graf-Heinrich-Ring ein. Vermutlich zwischen 16 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich die Täter, während der Abwesenheit der Hausbewohner, Zutritt in das Anwesen über die hintere Terrassentür. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sowohl Bargeld als auch Schmuck entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Hat jemand in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges in der Straße bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

