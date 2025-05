Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Körperverletzung - Falschgeld festgestellt - Diebstahl von Geldbörse

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Künzell. Zwischen Freitagmorgen (09.05.) und Montagmorgen (12.05.) stahlen Unbekannte auf einem Firmenparkplatz im Liedeweg das amtliche Kennzeichen FD-AP 1024 von einem weißen Toyota Yaris. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung

Fulda. Am Montagabend (12.05.), gegen 19.15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Vorfeld in einem Freibad in der Jahnstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Bei dem erneuten Aufeinandertreffen am Abend wurde ein 16-jähriger Fuldaer von einer ihm unbekannten männlichen Person ins Gesicht geschlagen und verletzt. Die Beteiligten verließen danach den Tatort und konnten von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falschgeld festgestellt

Fulda. Am Montag (12.05.), gegen 12.45 Uhr, versuchte eine unbekannte weibliche Person in einer Bäckerei in der Rangstraße ihren Einkauf mit einem 20-Euroschein zu bezahlen. Der aufmerksame Angestellten kamen jedoch Zweifel an der Echtheit der Banknote, woraufhin die Täterin ihren Einkauf mittels EC-Karte bezahlte und die Filiale ohne den falschen "20er" verließ. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: weiblich, circa 55 Jahre alt, normale Statur, halblange blonde Haare, Brille. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Tann. Am Montag (12.05.), gegen 11 Uhr, ließ ein 70-jähriger Mann aus Geisa nach dem Bezahlen in einem Einkaufsmarkt in der Eisenacher Straße in Lahrbach seine Geldbörse kurzzeitig aus den Augen, was ein unbekannter Täter nutzte, um diese an sich zu nehmen. Hinweise nimmt die Polizeistation Hilders unter der Tel. 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

