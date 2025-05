Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahlsversuch aus Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahlsversuch aus Pkw

Bad Hersfeld. Ein schwarzer Audi TTS, der auf einem Parkplatz in der Lutherstraße geparkt war, war Ziel Unbekannter. Diese schlugen in einem nicht bekannten Zeitraum die Beifahrerscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein und durchsuchten das Innere. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Sachbeschädigung wurde am Montagmittag (13.05.), gegen 14.15 Uhr, festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell