Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Brand einer Wohnung

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Hilders. Im Dietgeser Weg in Rupsroth verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwochabend (07.05.) und Samstagmittag (10.05.) unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Ob die Langfinger das Haus betraten, ist aktuell unklar. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand einer Wohnung

Fulda. Am Samstagabend (10.05.), gegen 21.55 Uhr, kam es im Gallasiniring zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde ein Bewohner auf die Brandentstehung aufmerksam und versuchte diesen noch eigenständig zu löschen, was jedoch nicht gelang. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr handelte umgehend und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Mehrparteienhaus verhindern.

Der 55-jährige Bewohner musste von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus der Wohnung gerettet werden und kam mit dem Verdacht der Rauchgasintoxikation zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 50.000 Euro. Die Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Fahrlässige Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

JS

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell