Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Linienbus

Fulda (ots)

Fulda. Am Montag (12.05.), gegen 10.30 Uhr, kam es aus bisher nicht bekannten Gründen an der Kreuzung Weichselstraße / Mainstraße es nach ersten Informationen zu einem Verkehrsunfall an dem ein Linienbus, ein Pkw und ein Radfahrer beteiligt sind. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt. Aktuell sind Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen folgen.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell