Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall (eventuell medizinischer Notfall)

Tann (Rhön) (ots)

Am Sonntag (11.05.), gegen 18 Uhr, kam es in Tann (Rhön) auf dem dortigen Marktplatz zu einem Verkehrsunfall: Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Thüringen kam mit seinem Pkw Opel Corsa, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Hinzugeeilte Ersthelfer stellten fest, dass der Fahrzeugführer zu diesem Zeitpunkt bewusstlos war. Der Fahrer erholte sich jedoch und wurde zwecks medizinischer Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Vor Ort waren im Einsatz ein Notarzt- und ein Rettungswagen, die Feuerwehr Tann sowie eine Streife der Polizeistation Hilders.

Gefertigt: HENKEL, PHK (Polizeistation Hilders)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell