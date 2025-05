Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Update: 23-Jährige mit Messer tödlich verletzt - Vorführungsergebnis

Fulda (ots)

Fulda. In der Nacht zu Samstag (10.05.), gegen 1 Uhr, kam es in einer Spielothek in der Heidelsteinstraße zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 23-jährigen Frau - wir berichteten.

Der kurz nach der Tat am Tatort festgenommene 26-Jährige wurde am Samstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der Mann wurde daraufhin in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Fulda zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Franziska Kraus,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2741

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1051

