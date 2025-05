Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Bebra (ots)

Am Freitag (09.05.), gegen 20.40 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra die Eisenacher Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe Hausnummer 55 kam der Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Fahrzeugen zusammen. Da der Pkw-Fahrer zur Unfallzeit mutmaßlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde er wegen der Entnahme einer Blutprobe zur Polizeistation nach Rotenburg a. d. Fulda verbracht. Darüber hinaus war der Verursacher des Verkehrsunfalls nicht im Besitz eines Führerscheins. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, PHK Eberhardt

