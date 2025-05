POL-OH: Brand eines Anbauschuppens

Fulda (ots) - Einbruch auf Firmengelände Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (08.05.) demontierten unbekannte Täter ein Zaunelement einer Baufirma in der Böcklerstraße in Besges und verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände. Dort brachen sie mehrere Baucontainer auf und durchsuchten sie. Ob etwas gestohlen ...

mehr