Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch auf Firmengelände - Diebstahl von Geldbörse - Trickbetrug am Telefon

Fulda (ots)

Einbruch auf Firmengelände

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (08.05.) demontierten unbekannte Täter ein Zaunelement einer Baufirma in der Böcklerstraße in Besges und verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände. Dort brachen sie mehrere Baucontainer auf und durchsuchten sie. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Petersberg. Am Donnerstag (09.05.), gegen 14.30 Uhr, wartete ein Hünfelder in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Justus-Liebig-Straße als nach aktuellen Erkenntnissen eine männliche Person unvermittelt die Beifahrertür aufriss und eine Handtasche, einen Rucksack und eine Geldbörse entnahm. Der Pkw-Fahrer reagierte schnell und konnte dem Täter den Rucksack und die Handtasche wieder entreißen. Der Unbekannte flüchtete jedoch mit der Geldbörse vom Tatort und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170 cm groß, circa 45 Jahre, Jeansjacke, kurze Jeanshose, Kappe, osteuropäischer Akzent. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrug am Telefon

Künzell. Am Mittwoch (07.05.), gegen 09.45 Uhr, erhielt ein lebensälterer Mann aus Künzell einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Bank. Dieser gab an, dass via Onlinebanking versucht wurde, Geld von seinem Konto zu überweisen. Im Verlauf des geschickt geführten Gespräches bewegte der vermeintliche Bänker den Geschädigten zu einer Überweisung von einem hohen vierstelligen Betrag auf ein ihm unbekanntes Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. Mittels sogenanntem "Call-ID-Spoofing" können Betrüger nicht existente Rufnummern auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen - wie z.B. die "110" oder örtliche Vorwahlen

ACHTUNG: Nutzen Sie deshalb nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

- Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

(ML)

