POL-OH: Flüchtig nach Parkrempler - Sachschaden nach Verkehrsunfällen - Sachschaden nach Verkehrsunfällen

Flüchtig nach Parkrempler - Sachschaden nach Verkehrsunfällen

Kreis Hersfeld/ Rotenburg (ots)

Flüchtig nach Parkrempler

Bad Hersfeld. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag (06.05.), gegen 11.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Hierbei fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den VW Polo einer Bad Hersfelderin, die gerade rückwärts aus ihrer Parklücke gefahren war. Am Auto der Dame entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder über die Onlinewache www.polizei.hessen.de.

Sachschaden nach Verkehrsunfällen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (07.05), gegen 14.50 Uhr, fuhr eine Mercedes-Fahrerin aus Hünfeld auf der B62 von Asbach kommend in Richtung Fulda und musste an der Kreuzung zur B 27 anhalten. Ein dahinter fahrender Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes der Dame auf. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Bebra. Am Mittwoch (07.05) gegen 10 Uhr befuhr eine Fiesta-Fahrerin aus Bebra die Straße "In der Lache" aus Richtung der Straße "Wiesenweg" und wollte auf den Parkplatz des dortigen Baustoffmarktes abbiegen. Ein Toyota-Fahrer aus Ludwigsau wollte zur selben Zeit den Parkplatz verlassen, wobei es zum seitlichen Zusammenstoß beider Autos kam. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

(ML)

