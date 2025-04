Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Meiningen (ots)

Ein Zeuge beobachtete Mittwochnachmittag wie zwei Jugendliche die Seitenscheibe eines Pkw, der in der Lindenallee in Meiningen geparkt war, einschlugen und nach der im Fahrzeug befindlichen Handtasche griffen. Er sprach die Täter an, die daraufhin die Beute zurücklegten und flüchteten. Ein Gesamtschaden von ca. 200 Euro entstand. Die Täter konnten lediglich als etwa 14 bis 16 Jahre alte junge Männer mit heller Haut beschrieben werden. Die Polizei bittet Zeuge, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0084824/2025 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell