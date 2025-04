LPI-SHL: Drei Verletzte nach Unfall

Vacha (ots) - Ein bislang unbekannter Täter betrat am Dienstag gegen 20:40 Uhr den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße in Vacha. Er öffnete den Stromzählerkasten und riss einen der Zähler ab, durchtrennte die Kabel und entwendete ihn. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0084110/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

