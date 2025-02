POL-NOM: Betrunken Fahrrad gefahren

Northeim (ots) - Moringen, Lutterbecker Straße, Dienstag, 04.02.2025, 22.50 Uhr MORINGEN (Wol) - Vorfahrt missachtet. Am Dienstag gegen 22.50 Uhr kam es auf der Lutterbecker Straße in Moringen zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Hardegser befuhr mit einem Auto die Neuemarktstraße und bog nach links in die Lutterbecker Straße ein. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Moringer mit seinem Auto, ...

