POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 05.01.2025

Hückelhoven-Baal (ots) - Am Donnerstag, 2. Januar, befuhr ein Kraftomnibus gegen 17.50 Uhr die Bahnstraße, als ein dumpfer Knall zu hören war. Der Busfahrer hielt sein Fahrzeug unmittelbar an und konnte drei Personen erkennen, die offenbar in ein nahegelegenes Haus flüchteten. Bei Nachschau wurde eine Beschädigung an der Scheibe am Heck des Busses festgestellt. ...

mehr