POL-OH: Zeugenaufruf nach vollendetem Schockanruf - Pkw beschädigt - BMW zerkratzt

Zeugenaufruf nach vollendetem Schockanruf

Bad Hersfeld. Mit der perfiden Masche des Schockanrufes, betrogen dreiste Gauner am Mittwoch (07.05.) eine Seniorin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg um mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Am Mittwochmittag (07.05.) klingelte bei einer 87-jährigen Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Was die Seniorin zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Es waren dreiste Betrüger, die es auf ihr Erspartes abgesehen hatten.

Die Anrufer gaukelten der Frau glaubhaft vor, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne eine Verhaftung abgewendet werden. In Sorge um ihre Tochter, ließ sich die 87-Jährige dazu bewegen, in der Uffhäuser Straße an eine ihr unbekannte Person eine größere Summe Bargeld zu übergeben.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, circa 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild und bekleidet mit einer hellgrauen Jacke mit Knöpfen.

Erst später wurde der Frau bewusst, dass sie Opfer eines sogenannten Schockanrufes geworden war und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat möglicherweise zur Übergabezeit zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr in der Uffhäuser Straße in Bad Hersfeld verdächtige Beobachtungen zu möglicherweise auffällig telefonierenden Personen - siehe auch Personenbeschreibung - oder Fahrzeugen gemacht? Diese Personen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Pkw beschädigt

Bebra. Unbekannte Täter zerkratzten einen in der Nürnberger Straße abstellten schwarzen BMW 320D mit einem spitzen Gegenstand und verursachten dadurch rund 2.000 Euro Sachschaden. Die Sachbeschädigung fiel am Mittwoch (07.05.), gegen 16.35 Uhr, auf. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

BMW zerkratzt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (07.05.), zwischen 7.30 Uhr und 18.20 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter einen schwarzen BMW 320 augenscheinlich mutwillig mit einem nicht bekannten Gegenstand. Das Fahrzeug stand auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Straße "Am Wendeberg". Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

