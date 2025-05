Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Alsfeld (ots)

Am Freitag, dem 02.05.2025, kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Zebrastreifen auf Höhe der Schwabenröder Straße 4 in 36304 Alsfeld. Ein Fußgänger versuchte, die Straße auf Höhe der dortigen Apotheke ordnungsgemäß zu überqueren. Ein silberner Audi Kombi, der aus Richtung des Ludwigsplatzes kam, hielt zunächst am Zebrastreifen an. Als der Fußgänger sich auf Höhe der Fahrerseite des Audis befand, fuhr dieser an und stieß dabei gegen das rechte Knie des Fußgängers. Anschließend entfernte sich der Audi vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Alsfeld, 06631/974-0, zu wenden.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld, POK, Blum

