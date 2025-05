Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Diebstahl aus Snackautomat

Schockanruf - Trickbetrüger scheitern

Trickbetrug - Unterschriftensammler

Einbruch in Gasthaus

Großenlüder. In der Vogelsbergstraße im Ortsteil Kleinlüder brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (05.05.) in eine Gaststätte ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Gasträume nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Snackautomat

Petersberg. In der Nacht zu Mittwoch (07.05.), gegen 4 Uhr, brachen drei Unbekannte einen in der Bergstraße stehenden Snackautomaten auf und stahlen hieraus Süßigkeiten, Getränke und E-Zigaretten im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bäckerei

Hosenfeld. Unbekannte Langfinger verschafften sich zwischen Dienstagabend (06.05.) und Mittwochmorgen (07.05.) Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Schulstraße. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schockanruf - Trickbetrug scheitert

Hünfeld. In der Nacht zu Mittwoch (07.05.) erhielt ein lebensälterer Mann den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser behauptete, dass die Tochter des Mannes in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro zahlen müsse. Nachdem der Geschädigte angab nur einen Teil des Geldes aufbringen zu können, wurde er angewiesen, das Geld an einen Fahrer eines Sicherheitsunternehmens zu übergeben. Diese Vorgehensweise machte den aufmerksamen Herrn stutzig, woraufhin er die Polizei verständigte.

Da es in der Vergangenheit zu mehreren solcher Taten in Osthessen mit teils hohen Schadenssummen gekommen ist, sensibilisiert die Polizei eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuelle Anrufwelle.

Einbruch in Wohnhaus

Hilders. Am 6. Mai wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Wochen zuvor in ein Wohnhaus in der Straße "Zur Liede" im Ortsteil Unterbernhards eingebrochen waren. Hierzu drückten die Täter ein Fenster auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrug - Unterschriftensammler

Neuhof. Am Dienstag (06.05.), gegen 11 Uhr, befand sich ein 50-jähriger Mann zu Fuß auf dem Nachhauseweg, nachdem er zuvor bei einer Bank Bargeld abgehoben hatte. In der Straße Schafhof wurde der Mann von einem Unbekannten angesprochen, der versuchte, den 50-Jährigen zu einer Unterschrift zu bewegen. Dieser lehnte ab. Jedoch gelang es dem Täter während des Gesprächs unbemerkt den Portemonnaie aus der offenen Jackentasche des Geschädigten zu stehlen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, schwarze kurze Haare, sportlich-muskulöse Figur, gebräunter Hauttyp, trug ein weißes Hemd

Die Polizei sensibilisiert:

- Sollten Fremde mit dieser Absicht auf Sie zukommen: Abstand halten! - Sollte es um eine Spende gehen: Hier ist es immer besser, sich intensiv in Ruhe damit auseinander zu setzen und eigenständig einen Empfänger auszusuchen. - Wird man massiv bedrängt, etwa am Geldautomaten, ist es wichtig, Öffentlichkeit herzustellen und für Aufmerksamkeit zu sorgen, indem man beispielsweise Bankangestellte oder Passanten ganz gezielt anspricht und um Hilfe bittet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

