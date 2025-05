POL-OH: Schneller Erfolg einer Vermisstensuche in Mücke

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Büroraum Rotenburg. Am Montagmorgen (05.05.), gegen 2.05 Uhr, verschafften sich zwei Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Büroraum einer Tankstelle in der Braacher Straße. Nach aktuell vorliegenden Informationen sorgte die ausgelöste Alarmanlage dafür, dass die Einbrecher aus den Räumlichkeiten flüchteten. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

