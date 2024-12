LPI-J: Windstoß wirft Bauzaun um

Jena (ots) - Die unbesetzte Rezeption eines Hotels in der Jenaer Innenstadt nutzten Diebe, um in der Nachtzeit Beute zu machen. Sie drangen Donnerstag, kurz nach Mitternacht, gewaltsam in das Gebäude ein, durchwühlten die Räumlichkeiten hinter dem Tresen und eigneten sich rechtswidrig Bargeld und weitere schnell greifbare Utensilien an. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte unter anderem die Aufzeichnungen der Überwachungsanlage. Den Hinweisen wird nunmehr im ...

