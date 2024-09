Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beinahe-Unfall - Zeugenaufruf

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Am 18.09.2024 gegen 18.00 Uhr kam es in Neudietendorf an einer Fußgängerampel beinahe zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem bisher unbekannten Kind. Die Fahrerin eines Mercedes soll hierbei das Rotlicht einer Ampel missachtet haben. Auch ein unbekannter Fahrradfahrer musste dem Pkw ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Die Feststellung der genauen Örtlichkeit ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Etwaige Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrradfahrer sowie die Eltern des Kindes werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0247555/2024 zu melden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell