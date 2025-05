Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Hakenkreuz - Zeugen gesucht

Pkw beschädigt

Diebstahl aus Keller

Pkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Farbschmierereien - Hakenkreuz - Zeugen gesucht

Fulda. Am Dienstag (22.04.), wurde gegen 11:20 Uhr ein verfassungswidriges Symbol auf dem Gelände der Hochschule festgestellt. Unbekannte Täter hatten im Zugangsbereich gegenüber der Bibliothek ein etwa 40 x 40 cm großes Hakenkreuz in schwarzer Farbe auf den Boden gesprüht. Wer am Dienstagmorgen das Hakenkreuz wahrgenommen, beziehungsweise das Aufbringen des Hakenkreuzes beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Poppenhausen. Unbekannte beschädigten am Sonntag (04.05.), zwischen 1 Uhr und 10.30 Uhr, in der Straße "Öttersbach" einen auf einem Privatgrundstück abgestellten schwarzen Audi A3. Die Täter rissen Front- sowie Heckscheibenwischer ab und verursachten so rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Keller

Fulda. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 30. April und dem 3. Mai unerlaubt Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Gallasiniring und stahlen ein Dreirad, ein Laufrad und Motoröl im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda. In der Rangstraße stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (02.05.) und Samstagmittag (03.05.) das hintere amtliche Kennzeichen IK-SW 424 von einem schwarzen Skoda Octavia. Das Auto stand Höhe Hausnummer 5. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell