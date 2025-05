POL-EN: Herdecke - Radfahrerin verletzt sich bei Alleinunfall leicht

Schwelm (ots) - In der Zeit von Mittwoch, den 30.04.2025, 18 Uhr bis zum Freitag, den 02.05.2025, 08:30 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Scheibe ein und gelangten hierdurch in den Betrieb. Hier durchsuchten der oder die Täter diverse Schränke vermutlich in der Absicht Wertgegenstände zu entwenden. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannter Richtung. ...

mehr