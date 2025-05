POL-EN: Schwelm - Einbruch in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Carl-vom-Hagen-Straße

Gevelsberg (ots) - Am 02.05.2025, um 07:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Schmiedestraße / Kirchstraße in Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Wetteraner befuhr mit seinem PKW der Marke Kia die Schmiedestraße in FR Gevelsberg. Eine 43-jährige Wetteranerin befuhr mit ihrem 7-jährigen Sohn die Kirchstraße in ihrem PKW der Marke VW und beabsichtigt von dort links auf die Schmiedestraße in ...

mehr