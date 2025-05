Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Gevelsberg (ots)

Am 02.05.2025, um 07:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Schmiedestraße / Kirchstraße in Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Wetteraner befuhr mit seinem PKW der Marke Kia die Schmiedestraße in FR Gevelsberg. Eine 43-jährige Wetteranerin befuhr mit ihrem 7-jährigen Sohn die Kirchstraße in ihrem PKW der Marke VW und beabsichtigt von dort links auf die Schmiedestraße in Fahrtrichtung Wetter abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Zwei Personen wurden mittels Rettungswagen leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Eine Personen verblieb leichtverletzt vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße zeitweise gesperrt. Der Sachschaden wird auf 4.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell