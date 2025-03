Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in PKW

Konz (ots)

Am Mittwoch, den 19.03.2025, kam es in der Zeit zwischen 08:10 Uhr und 16:45 Uhr zu einem versuchten PKW Aufbruch auf dem Parkplatz des Schwester-Marcellina-Weges im Bereich des Hauptbahnhofes Konz. Der bisher unbekannte Täter hat vermutlich versucht, durch gewaltsames Ziehen am Türgriff der Fahrertür diese zu öffnen. Er konnte jedoch nicht in das Fahrzeuginnere gelangen. Der Türgriff sowie der Schließmechanismus des weißen Fiat ALFA GIULIETTA wurde hierdurch beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.

