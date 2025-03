Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung/ 35 Leitpfosten und ein Verkehrsschild beschädigt

Birkenfeld Nahe (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 19.03.2025 19:00Uhr und Donnerstag 20.03.2025 08:00Uhr wurden insgesamt 35 Leitpfosten und ein Verkehrsschild entlang der Kreisstraße 4 zwischen Dambach und Birkenfeld beschädigt. Eine Gruppe jugendlicher Personen wurde am Mittwochabend am RuheHain Birkenfeld in unmittelbarer Tatortnähe gesichtet. Personen, welche Angaben zur Tat bzw. Täter oder zu der jugendlichen Personengruppe machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell