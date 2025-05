Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zeuginnen und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht- Radfahrer touchiert Fußgänger und flüchtet

Hattingen (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger flüchtete der Radfahrer und lässt den Fußgänger verletzt zurück. Am 30.04.2025, gegen 06:35 Uhr, war ein 30-jähriger aus Hattingen fußläufig auf dem Gehweg Friedrichstraße in Richtung Waldstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 62 kam ihm ein Radfahrer entgegen und touchiert ihn am Oberkörper. Durch die Kollision stürzte der Fußgänger zu Boden. Der Radfahrer setzte seine Fahrt weiter fort und kümmerte sich nicht um den leicht verletzten Fußgänger.

Das Fachkommissariat hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Radfahrer aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden nun Zeuginnen und Zeugen gesucht. Melden sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell