Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer- Aktuell keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Breckerfeld (ots)

Schwer verletzt wurde am 01.05.2025, gegen 16:25 Uhr, eine 69-jährige aus Schalksmühe bei einem Verkehrsunfall auf der Dahlerbrücker Straße in Breckerfeld. Nach ersten Erkenntnissen war sie in einer Gruppe von drei Radfahrern unterwegs und verlor bei einem Überholvorgang der beiden anderen Radfahrer die Kontrolle über ihr Rad. Sie stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden musste. Hinweise für eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor. Warum sie die Kontrolle verlor, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam erschien vor Ort und übernahm die Spurensicherung. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell