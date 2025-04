POL-EN: Sprockhövel: Unfall in Kreisverkehr zwischen eScooter und Pkw, eine Person leicht verletzt, Verdacht auf Alkohol besteht

Schwelm (ots) - Zwei männliche Täter im Alter von 25 und 52 Jahren wurden bei einem Einbruch in ein Gebäudekomplex der Firma In der Graslake angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie am 28.04.2025, gegen 00:40 Uhr, eine Zugangstür auf und gelangten so in die Firma. Ein Zeuge ...

