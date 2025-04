Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer und Festnahme

Lüdenscheid (ots)

Heute wurde die Polizei um 7 Uhr auf ein nicht gelöschtes Lagerfeuer an der Brüninghausstraße nahe eines Waldstückes aufmerksam gemacht. Die Feuerwehr löschte die Glut und bittet um einen verantwortungsbewussten Umgang mit Feuer. Insbesondere bei dem derzeitigen Wetter besteht eine erhöhte Brandgefahr.

Ein 38 Jahre alter Lüdenscheider, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, ging nach ersten Angaben einen 32 Jahre alten Lüdenscheider an der Königstraße an. Es kam zu einem handfesten Gerangel, gegen beide Parteien wird wegen Körperverletzung ermittelt und wir suchen Zeugen. Die Polizei kam hinzu und stellte den 38-Jährigen, er ging auch die Polizisten an mit Kopfstößen und Tritten. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn zudem ein Haftbefehl bestand. Er wurde zunächst ins Gewahrsam und danach in eine JVA verbracht, gegen ihn richtet sich nun auch noch ein Verfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell