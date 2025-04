Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe

Altena (ots)

In der vergangenen Nacht gab es zwischen 3-4 Uhr einen Metalldiebstahl am Hemecker Weg. Unbekannte warfen mit einem Stein das Fenster zu einer ein und verschafften sich somit Zugang ins Innere, sie entwendeten diverse Metalle. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen haben. (lubo)

