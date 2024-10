Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Brand eines Ferienhauses

Lünne (ots)

Gestern kam es gegen 16:10 Uhr in der Moorlager Straße auf dem Campingplatz "Blauer See" zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein aus Holz gebautes Ferienhaus in Brand. Trotz sofortiger Löschversuche durch Anwohner geriet das Haus noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Lünne und Spelle in Vollbrand. Durch das Feuer wurden zudem einige umliegende Bäume beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest.

