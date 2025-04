Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Einbrecher stiehlt Auto und liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Bild-Infos

Download

Iserlohn/Hemer/Menden (ots)

Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, gestern vor einer Iserlohner Pizzeria ein Auto entwendet und sich anschließend mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt durch Hemer und Menden geliefert zu haben.

Um 13.42 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Vor einer Pizzeria an der Friedrichstraße, Ecke Hohler Weg, stand ein geparkter schwarzer Audi Q3 (neues Modell). Das Fahrzeug war zur Tatzeit nach bisherigen Erkenntnissen offen und der Schlüssel steckte.

Einige Minuten zuvor war ein 20-Jähriger von der Polizei aus dem Gewahrsam entlassen worden. Er steht im Verdacht, in der Nacht zuvor in Letmathe einen Einbruchversuch begangen zu haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6010164). Der Besitzer des Q3 bekam mit, wie sich der Tatverdächtige in das Auto setzte und damit davon fuhr. Ein weiterer Zeuge stieg in sein Fahrzeug, nahm die Verfolgung auf, rief die Polizei und gab fortlaufend den Standort des gestohlenen Autos durch.

Zahlreiche Einsatzkräfte aus Iserlohn, Hemer und Menden wurde zusammengezogen und konnten zu dem mit teils weit über 100 km/h durch die Stadt und über rote Ampeln fahrenden Flüchtigen an der B7 in Hemer aufschließen.

Nahe der Edelburg zwischen Hemer und Menden kam es dabei aus noch zu ermittelnden Gründen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizei und dem o.g. Verfolger des Flüchtigen. Der Zeuge und eine Polizistin wurden leicht verletzt.

Der Q3 bog schließlich auf Mendener Stadtgebiet in die Straße "Am Vogelsang" ab und fuhr sich in einer Sackgasse fest. Die Beamten nahmen ihn fest. Der Audi wurde sichergestellt.

Gegen den 20-Jährigen wird nun unter anderem wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Aufgrund des Verdachts, dass der Flüchtige zum Zeitpunkt der Fahrt unter Drogeneinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen (z.B. Autofahrer oder Fußgänger), die die Flucht des neuwertigen Audi Q3 beobachtet haben und möglicherweise auch durch seine Fahrweise gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten, sich schnellstmöglich bei der Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 zu melden. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell