Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern an Türen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten unbekannte Täter in einen Supermarkt sowie eine Bäckerei an der Herscheider Landstraße einzubrechen. Die Versuche, Türen zu den Geschäften aufzubrechen, misslangen. Hinweise zu verdächigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

