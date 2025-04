Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener stiehlt und beleidigt Mitarbeiterin

Festnahme nach versuchtem Einbruch

Iserlohn (ots)

Mittwochnachmittag betrat ein 21-jähriger Iserlohner deutlich alkoholisiert einen Supermarkt an der Karl-Arnold-Straße. Dort soll er sich eine Alkoholdose in seine Jackentasche gesteckt haben. Eine Mitarbeiterin beobachte den Vorfall und sprach ihn an. Der mutmaßliche Ladendieb wurde daraufhin aggressiv, beleidigte die Mitarbeiterin und stieß diese weg. Polizeibeamte erteilten ihm einen Platzverweis und zeigten ihn wegen räuberischen Diebstahls an. (gol)

Mittwochabend sollen zwei männliche Personen versucht haben, in ein Wohnhaus an der Von-der-Kuhlen-Straße einzubrechen. Die Bewohner wurden gegen 21:35 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam und bemerkten zwei Personen, die gerade im Begriff waren, ein Fenster aufzuhebeln. Die Tatverdächtigen flohen umgehend in unbekannte Richtung. Den anrückenden Beamten gelang es die mutmaßlichen Einbrecher Nahe des Letmather Bahnhofes anzutreffen. Die Tatverdächtigen (20 und 33 Jahre) sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden festgenommen und wegen versuchten Einbruchdiebstahls angezeigt. (gol)

